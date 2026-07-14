Ballistische Raketen schlagen ein: Brände in Kiew

„Zieht Krieg in die Länge“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Einsatz ballistischer Raketen als letztes Mittel der Atommacht Russland. „Es ist real das letzte Mittel, diesen blutigen Krieg in die Länge zu ziehen“, sagte Selenskyj beim Treffen der „Koalition der Willigen“ in Paris. Dort warb er dabei für die Schaffung eines neuen europäischen Flugabwehrsystems zur Abwehr russischer ballistischer Raketen innerhalb von zwölf Monaten. „Wir haben in der Ukraine eine Flugabwehrrakete, doch das ist nur Teil eines Systems“, sagte der Staatschef. Er versprach eine günstige Massenproduktion.