Kampf gegen Flammen mit Wasser aus Güllefässern

Feueralarm am Montagabend in Osttirol: Nach einem Blitzschlag kam es in Oberlienz auf etwa 1900 Metern zu einem Brand. Der Einsatzort war extrem schwer zugänglich. Die Feuerwehr konnte die Situation aber letztlich dank kräftiger Unterstützung heimischer Landwirte unter Kontrolle bringen.
Kurz nach 20.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in Oberlienz, Ortsteil Oberdrum, alarmiert. Vermutlich ein Blitzschlag hatte den Brand auf einer Fläche von rund zehn bis 15 Quadratmetern in etwa 1900 Meter Seehöhe ausgelöst. Das Gelände war nur sehr schwer zugänglich!
Mehrere Landwirte halfen der Feuerwehr, indem sie mit Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort beförderten.
Die Polizei
200 Meter lange Löschleitung
„Eine Brandbekämpfung mittels Hubschrauber war aufgrund einsetzender Dunkelheit nicht mehr möglich. Die Feuerwehr musste daher eine circa 200 Meter lange Löschleitung legen“, heißt es vonseiten der Polizei.
Kräftige Unterstützung hab es in der Folge auch von heimischen Bauern. „Mehrere Landwirte halfen der Feuerwehr, indem sie mit Güllefässern Löschwasser zum Einsatzort beförderten“, so die Ermittler weiter.
Gegen 23.30 Uhr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.