Kampf gegen Flammen mit Wasser aus Güllefässern

Kurz nach 20.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in Oberlienz, Ortsteil Oberdrum, alarmiert. Vermutlich ein Blitzschlag hatte den Brand auf einer Fläche von rund zehn bis 15 Quadratmetern in etwa 1900 Meter Seehöhe ausgelöst. Das Gelände war nur sehr schwer zugänglich!