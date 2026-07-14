Dolly Buster: Medizinischer Zwischenfall bei Dreh!

Sorge um Dolly Buster! Die Erotik-Ikone (56) hatte während der Aufnahmen der Sat.1-Realityshow „Villa der Versuchung“ in Thailand einen medizinischen Zwischenfall und musste medizinisch versorgt werden.
„Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu ,Villa der Versuchung‘ kurz medizinisch versorgt“, teilte eine Sprecherin von ProSiebenSat.1 der Deutschen Presse-Agentur mit.
Keine Details zu Vorfall
Es müsse sich aber niemand Sorgen machen. Was genau passiert ist, sei im August in Sat.1 zu sehen.
Dolly Buster, die mit bürgerlichem Namen Nora Baumberger heißt, wurde als Pornodarstellerin bekannt. 1996 beendete sie diese Karriere und wechselte hinter die Kamera. Danach arbeitete sie unter anderem als Regisseurin, Produzentin und Malerin.
Jenny Elvers und Thorsten Legat mit dabei
Bei der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ müssen 14 Promis verschiedenen Verlockungen widerstehen, um am Ende ein Preisgeld zu gewinnen. Wer dabei sein wird? Schauspielerin Jenny Elvers und Ex-Fußballer sowie Reality-TV-Teilnehmer Thorsten Legat wurden als erste Kandidaten bekannt gegeben, Verona Pooth führt als Moderatorin durch die Show.
Welche Rolle Buster in dieser zweiten Staffel des Formats einnimmt oder bis zum genannten Vorfall bei den Dreharbeiten eingenommen hat, ist bisher nicht bekannt. Die aktuelle Staffel des Reality-Formats ist den Angaben zufolge ab 3. August bei Sat.1 und im Streamingportal Joyn zu sehen.
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