Dolly Buster: Medizinischer Zwischenfall bei Dreh!

Jenny Elvers und Thorsten Legat mit dabei

Bei der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ müssen 14 Promis verschiedenen Verlockungen widerstehen, um am Ende ein Preisgeld zu gewinnen. Wer dabei sein wird? Schauspielerin Jenny Elvers und Ex-Fußballer sowie Reality-TV-Teilnehmer Thorsten Legat wurden als erste Kandidaten bekannt gegeben, Verona Pooth führt als Moderatorin durch die Show.