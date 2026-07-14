Slot vor Teamchef-Deal, Liverpool zahlt obendrauf

Win-Win-Situation

Als Bondscoach würde der Niederländer wohl kaum so viel verdienen wie an der Anfield Road, der FC Liverpool soll deshalb nun bereit sein, seinem ehemaligen Trainer die Differenz weiterhin auszubezahlen. So würde man Slot den Deal als Teamchef schmackhaft machen und würde dennoch auf den Großteil der Zahlungen verzichten können.