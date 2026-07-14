Slot vor Teamchef-Deal, Liverpool zahlt obendrauf

Nach Ronald Koemans Rücktritt als Teamchef der Niederlande soll nun Arne Slot das Ruder übernehmen, wie der „Telegraaf“ berichtet. Der FC Liverpool sei außerdem bereit, das Gehalt des 47-Jährigen für rund ein Jahr aufzustocken, heißt es.
Die „Reds“ hatten Slot nach der Saison beurlaubt, müssen ihn allerdings noch bis Ende Juni 2027 ausbezahlen – es sei denn, er findet bis dahin einen neuen Job.
Win-Win-Situation
Als Bondscoach würde der Niederländer wohl kaum so viel verdienen wie an der Anfield Road, der FC Liverpool soll deshalb nun bereit sein, seinem ehemaligen Trainer die Differenz weiterhin auszubezahlen. So würde man Slot den Deal als Teamchef schmackhaft machen und würde dennoch auf den Großteil der Zahlungen verzichten können.
Die Niederlande hatten sich im WM-Sechzehntelfinale Marokko im Elfmeterschießen geschlagen geben müssen, Koeman verkündete daraufhin seinen Rücktritt als Teamchef der „Oranje“.
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