Polit-Kenner: „Länderchefs stehen vor der Abwahl“

„Es kommt etwas ins Rutschen“: Meinungsforscher Christoph Haselmayer analysiert die aktuelle politische Stimmung in Österreich – und seine Einschätzung fällt deutlich aus. Die ÖVP gerät in ihren Kernländern zunehmend unter Druck, die FPÖ holt auf. „Die ÖVP steht kurz vor einer Zertrümmerung“, sagt Haselmayer und erklärt, warum die kommenden Landtagswahlen zum politischen Stresstest für die ÖVP-Länderchefs werden könnten.