„Veggie-Produkte bringen uns zusätzliche Gäste“

Alleine mit Burgern und den sonstigen Standardangeboten auf der Speisekarte seien immer weniger Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen. „Unser Kerngeschäft ist Burger, Pommes, Cola. Es gibt Leute, die kommen, weil sie die Klassiker haben wollen, aber es gibt mehr und mehr Gäste, die fragen, was gibt es eigentlich Neues? Pflanzenbasierte Produkte sind ein ganz wichtiges Thema, aber es geht auch in Bereiche wie Frühstück, Snacks und Getränke“, sagte Bork. Jeder vierte Long Chicken Burger werde inzwischen mit pflanzenbasiertem Patty verkauft, beim Whopper sei es jeder fünfte.