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Burger-King-Chef:

„Veggie-Produkte bringen uns zusätzliche Gäste“

Wirtschaft
14.07.2026 09:14
Die Fast-Food-Kette Burger King setzt zunehmend auf vegetarische Produkte (Symbolbild).
Die Fast-Food-Kette Burger King setzt zunehmend auf vegetarische Produkte (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von krone.at

Die US-Fast-Food-Kette Burger King plant, in Deutschland zu expandieren. Als Ziel wurden 1000 deutsche Lokale genannt, bisher gibt es 760. Für zusätzliche Gäste würden unter anderem Veggie-Produkte sorgen, sagte Deutschland-Chef Andreas Bork.

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Alleine mit Burgern und den sonstigen Standardangeboten auf der Speisekarte seien immer weniger Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen. „Unser Kerngeschäft ist Burger, Pommes, Cola. Es gibt Leute, die kommen, weil sie die Klassiker haben wollen, aber es gibt mehr und mehr Gäste, die fragen, was gibt es eigentlich Neues? Pflanzenbasierte Produkte sind ein ganz wichtiges Thema, aber es geht auch in Bereiche wie Frühstück, Snacks und Getränke“, sagte Bork. Jeder vierte Long Chicken Burger werde inzwischen mit pflanzenbasiertem Patty verkauft, beim Whopper sei es jeder fünfte.

Nach der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der hohen Inflation habe sich die Lage inzwischen wieder beruhigt, sagte der Deutschland-Chef. Laut Schätzungen des Branchenportals Food Service kam Burger King in Deutschland im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und lag damit auf Platz zwei hinter McDonalds. Während McDonalds bereits 1500 Standorte in unserem Nachbarland hat, sind es bei Burger King 760. Insgesamt sollen es 1000 werden. Allerdings hatte die Fast-Food-Kette diese Zahl im Jahr 2019 genannt.

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„Weiße Flecken besetzen“
„In einem Land wie Spanien gibt es 1000 Burger-King-Restaurants bei 48 Millionen Einwohnern. Wenn man sich dann jede einzelne größere oder mittelgroße Stadt (in Deutschland) anguckt, finden Sie eigentlich überall noch weiße Flecken, die wir besetzen wollen.“

In Österreich wurde das erste Burger-King-Lokal 2000 in Wien eröffnet. Zuvor waren in den 1980er-Jahren in Wien und Innsbruck Standorte eröffnet, aber bald wieder geschlossen worden. Im Juni 2023 gab es hierzulande 65 Standorte.

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