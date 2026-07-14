Lenker nach Traktorüberschlag eingeklemmt

Bergung mit Handseilzügen

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das umgekippte Fahrzeug umgehend, um den Verunfallten befreien zu können. Die Rettung gestaltete sich jedoch als schwierig: Eine ursprünglich für die Bergung vorgesehene Forstmaschine mit Seilwinde konnte aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht ausreichend manövrieren.