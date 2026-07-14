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Von Straße abgekommen

Lenker nach Traktorüberschlag eingeklemmt

Vorarlberg
14.07.2026 09:22
Die Feuerwehr sicherte den abgestürzten Traktor.
Die Feuerwehr sicherte den abgestürzten Traktor.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Eichenberg (Vorarlberg) ist am späten Montagabend ein Traktorlenker verunfallt. Sein Fahrzeug stürzte eine Böschung hinab und überschlug sich. Der Mann wurde im Wrack gefangen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rettungsaktion gestaltete sich kompliziert.

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Der Traktorlenker kam gegen 22.30 Uhr im Eichenberger Ortsteil Lutzenreute aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, woraufhin sein Gefährt über eine Böschung stürzte und sich überschlug. Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Mithilfe von Handseilzügen konnten die Einsatzkräfte den Traktor anheben und den Lenker ...
Mithilfe von Handseilzügen konnten die Einsatzkräfte den Traktor anheben und den Lenker befreien.(Bild: Shourot Maurice)
Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich schwierig.
Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich schwierig.(Bild: Shourot Maurice)

Bergung mit Handseilzügen
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das umgekippte Fahrzeug umgehend, um den Verunfallten befreien zu können. Die Rettung gestaltete sich jedoch als schwierig: Eine ursprünglich für die Bergung vorgesehene Forstmaschine mit Seilwinde konnte aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht ausreichend manövrieren.

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Den Florianijüngern gelang es schließlich, den Traktor mithilfe von Handseilzügen anzuheben und den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

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