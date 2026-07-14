Forscher finden „unsichtbares“ Gold am Meeresboden

Abbau sehr kompliziert

Barren aus Gold von dort liegen aber noch in weiter Ferne. Um das Gold abbauen zu können, müsste man zuerst noch mehr über die Größe der Lagerstätte und das durchschnittliche Metallvorkommen herausfinden. Und falls das Gold tatsächlich vom Meeresboden in 750 Metern Tiefe geholt werden sollte, wäre das Verfahren äußerst kompliziert. Denn das Gold müsste dann auch noch aus der Pyrit-Kristallstruktur gelöst werden – ob sich das finanziell überhaupt rechnet, ist noch nicht klar.