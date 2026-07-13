Baustellen-Hammer legt 2027 Wiens Westen lahm!

„Es wird nie einen perfekten Termin für Baustellen geben“

Die lokale Beeinträchtigung ist nicht angenehm, das ist uns klar. Aber es wird nie einen perfekten Termin für Baustellen geben“, argumentierte Gudrun Senk. Viele Öffi-Baustellen finden derzeit gleichzeitig statt und sorgen so für Ärger in der Stadt. „Wir sind im engen Austausch mit den ÖBB und machen einige Arbeiten jetzt, damit wir dann ab September voll einsatzfähig sind, wenn die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt ist“, so die Wiener Linien.