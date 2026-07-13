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Es wird heftig

Baustellen-Hammer legt 2027 Wiens Westen lahm!

Wien
13.07.2026 15:18
Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP), Wiener Linien-Vorständin Gudrun Senk und ...
Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP), Wiener Linien-Vorständin Gudrun Senk und Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ)(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der Öffi-Irrsinn in Wien geht weiter: Wegen eines Gleistauschs in der Lainzer Straße wird die Bimlinie 60 eingestellt. Für zigtausende Wiener beginnt damit der nächste Öffi-Albtraum. Was das bedeutet...

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Montagvormittag hat die Stadt die Katze aus dem Sack gelassen: im kommenden Jahr rollt schon die nächste Mega-Baustelle auf die Stadt zu. 2027 trifft es den Westen Wiens mit voller Wucht: Straßen werden aufgerissen, Gleise erneuert und eine wichtige Verkehrsachse monatelang gesperrt.

Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (ÖVP), Wiener Linien-Vorständin Gudrun Senk, Neos-Klubobfrau Selma Arapovic und Wiens Baustellenkoordinator Christian Zant verkündeten gemeinsam die Hiobsbotschaft. Von März bis Ende 2027 wird die Linie 60, einer der wichtigsten Verkehrsachsen im Bezirk, eingestellt. Wegen Gleiserneuerungen. Ersatzbusse sollen den Verkehr zur U4-Station Hietzing übernehmen – doch schon jetzt ist klar: Sie werden den Andrang kaum vollständig auffangen können. An der Strecke liegen nämlich einige Schulen. Doch das ist noch nicht alles für den 13. Bezirk.

Aktuell finden in der Hietzinger Hauptstraße schon Bauarbeiten für die neue Verbindungsbahn statt. Die Maxingstraße ist noch bis Dezember 2026 eine Großbaustelle. Gleichzeitig fällt bis Ende des Jahres 2027 die S80 weg. Die wichtige S-Bahn-Linie fährt derzeit nur im Abschnitt zwischen Aspern und Hauptbahnhof. Ab 6. September dann zwischen Aspern und Meidling. Ab 7. September 2026 und bis Ende 2027 erfolgt eine Verdichtung des Schienenersatzverkehrs von Montag bis Freitag (wenn Werktag) auf einen 15-Minuten-Takt an Werktagen zwischen 5.30 Uhr und 20 Uhr.

„Es wird nie einen perfekten Termin für Baustellen geben“
Die lokale Beeinträchtigung ist nicht angenehm, das ist uns klar. Aber es wird nie einen perfekten Termin für Baustellen geben“, argumentierte Gudrun Senk. Viele Öffi-Baustellen finden derzeit gleichzeitig statt und sorgen so für Ärger in der Stadt. „Wir sind im engen Austausch mit den ÖBB und machen einige Arbeiten jetzt, damit wir dann ab September voll einsatzfähig sind, wenn die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt ist“, so die Wiener Linien.

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Erste Vorarbeiten in Lainz starten jedenfalls noch im Sommer 2026: Ab August werden in der Lainzer Straße zwischen Altgasse und Stadlergasse Wasserrohre erneuert.

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