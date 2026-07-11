Neue Wellen an Öffi-Sperren und Warnung vor Staus

Mehrere Baustellen gleichzeitig als tägliche Geduldsprobe beim Pendeln in der Stadt. Doch jetzt kommen noch weitere, große Einschränkungen auf die Wiener zu
Kaum ein Weg durch die Stadt bleibt bei den Öffis derzeit ohne Umleitung, Sperre oder Ersatzverkehr. U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn und Badner Bahn werden aktuell gleichzeitig saniert und ausgebaut – für zigtausende Pendler bedeutet das vor allem eines: längere Fahrzeiten, volle Züge und jede Menge Geduld. So wichtig die Arbeiten für die Zukunft des Öffi-Netzes auch sind, im Alltag bringen sie viele Wiener bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze. Dabei hat der Baustellensommer erst begonnen. Mit kommendem Montag, 13. Juli, beginnt nun die zweite Welle an Sperren:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.