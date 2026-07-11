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Tägliche Geduldsprobe

Neue Wellen an Öffi-Sperren und Warnung vor Staus

Wien
11.07.2026 16:00
Noch voller als sonst: Die U4 wird bis Anfang August zweigeteilt geführt. Die Reisezeit ...
Noch voller als sonst: Die U4 wird bis Anfang August zweigeteilt geführt. Die Reisezeit verlängert sich aktuell um 15 Minuten.(Bild: Krone KREATIV/Lukas Zimmer)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Mehrere Baustellen gleichzeitig als tägliche Geduldsprobe beim Pendeln in der Stadt. Doch jetzt kommen noch weitere, große Einschränkungen auf die Wiener zu

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Kaum ein Weg durch die Stadt bleibt bei den Öffis derzeit ohne Umleitung, Sperre oder Ersatzverkehr. U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn und Badner Bahn werden aktuell gleichzeitig saniert und ausgebaut – für zigtausende Pendler bedeutet das vor allem eines: längere Fahrzeiten, volle Züge und jede Menge Geduld. So wichtig die Arbeiten für die Zukunft des Öffi-Netzes auch sind, im Alltag bringen sie viele Wiener bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze. Dabei hat der Baustellensommer erst begonnen. Mit kommendem Montag, 13. Juli, beginnt nun die zweite Welle an Sperren:

  • Ein gesamter Bezirk ist ohne Bim. Gleich sieben Straßenbahnlinien (5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42) werden umgeleitet oder eingestellt. Der Alsergrund hat somit keine direkte Bim mehr in die Innenstadt. Der ÖAMTC warnt schon jetzt vor Staufallen. So wird die baustellenbedingte Sperre des Kreuzungsbereiches Währinger Straße/Spitalgasse/Nußdorfer Straße auf den dünn gesäten Ausweichstrecken täglich zu Behinderungen führen. Besonders belastet sind laut dem Verkehrsclub demnach die Alserbachstraße, Sensengasse und Währinger Straße ab dem Ring. Aber auch auf dem inneren und äußeren Währinger Gürtel, der Liechtensteinstraße und Brigittenauer Lände kann es zu den Verkehrsspitzen zu zusätzlichen Verzögerungen kommen.
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  • Bis Ende August wird ab 13. Juli auch die U3 zweigeteilt geführt. Die U-Bahn-Linie verkehrt dann nur zwischen Simmering und Westbahnhof sowie zwischen Hütteldorfer Straße und Ottakring. Die Stationen Schweglerstraße und Johnstraße sind mit der Ersatzlinie E3 und dem 49er erreichbar.
  • Auf dem Universitätsring, Schottenring und in der Akademiestraße werden in den kommenden Monaten Gleise und Weichen erneuert
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