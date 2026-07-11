Neue Wellen an Öffi-Sperren und Warnung vor Staus

Kaum ein Weg durch die Stadt bleibt bei den Öffis derzeit ohne Umleitung, Sperre oder Ersatzverkehr. U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn und Badner Bahn werden aktuell gleichzeitig saniert und ausgebaut – für zigtausende Pendler bedeutet das vor allem eines: längere Fahrzeiten, volle Züge und jede Menge Geduld. So wichtig die Arbeiten für die Zukunft des Öffi-Netzes auch sind, im Alltag bringen sie viele Wiener bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze. Dabei hat der Baustellensommer erst begonnen. Mit kommendem Montag, 13. Juli, beginnt nun die zweite Welle an Sperren: