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Mit Waffe bedroht: Teenie musste 200 Euro beheben

Wien
13.07.2026 11:38
Die Männer konnten auf einer Überwachungskamera gesichtet werden.
Die Männer konnten auf einer Überwachungskamera gesichtet werden.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Albtraum mitten in der Wiener Innenstadt: Zwei Männer sollen einen Jugendlichen (16) am Schubertring abgepasst, mit einer vermeintlichen Schusswaffe eingeschüchtert und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Jetzt jagt die Polizei die mutmaßlichen Räuber.

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Ein ganz normaler Abend nahm für einen Wiener Jugendlichen eine dramatische Wendung. Am 15. Mai gegen 18.45 Uhr wurde der damals 16-Jährige am Schubertring plötzlich von zwei Männern angesprochen.

Die beiden Männer sollen dem Teenager zu verstehen gegeben haben, dass sie bewaffnet seien. Einer der Verdächtigen zeigte dabei den Griff einer Pistole – für das Opfer offenbar ein eindeutiges Signal: Es ging um Geld.

Musste 200 Euro Bargeld beheben
Unter dem Eindruck der Drohung musste der Jugendliche laut Polizei zu einem nahe gelegenen Bankomaten gehen und 200 Euro beheben. Anschließend sollen die beiden Männer das Bargeld an sich genommen haben und in der Wiener Innenstadt verschwunden sein.

Männer auf Überwachungskamera gesichtet
Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den beiden Tatverdächtigen zunächst jede Spur. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Gruppe Schalek, nahmen den Fall auf und konnten inzwischen Bilder der beiden Männer aus einer Überwachungskamera sichern.

Die Gesuchten sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Beide hatten laut Beschreibung mittelkurze schwarze Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Einer der Männer soll einen roten Bart getragen haben, der andere war bartlos. Bekleidet waren sie mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke. Nach der Tat sollen sie sich auf der Flucht mit FFP2-Masken maskiert haben.

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die beiden Männer erkennt oder Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 zu melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.

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