Mit Waffe bedroht: Teenie musste 200 Euro beheben

Die Gesuchten sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Beide hatten laut Beschreibung mittelkurze schwarze Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Einer der Männer soll einen roten Bart getragen haben, der andere war bartlos. Bekleidet waren sie mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke. Nach der Tat sollen sie sich auf der Flucht mit FFP2-Masken maskiert haben.