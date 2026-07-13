Mit Waffe bedroht: Teenie musste 200 Euro beheben

Ein Albtraum mitten in der Wiener Innenstadt: Zwei Männer sollen einen Jugendlichen (16) am Schubertring abgepasst, mit einer vermeintlichen Schusswaffe eingeschüchtert und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Jetzt jagt die Polizei die mutmaßlichen Räuber.
Ein ganz normaler Abend nahm für einen Wiener Jugendlichen eine dramatische Wendung. Am 15. Mai gegen 18.45 Uhr wurde der damals 16-Jährige am Schubertring plötzlich von zwei Männern angesprochen.
Die beiden Männer sollen dem Teenager zu verstehen gegeben haben, dass sie bewaffnet seien. Einer der Verdächtigen zeigte dabei den Griff einer Pistole – für das Opfer offenbar ein eindeutiges Signal: Es ging um Geld.
Musste 200 Euro Bargeld beheben
Unter dem Eindruck der Drohung musste der Jugendliche laut Polizei zu einem nahe gelegenen Bankomaten gehen und 200 Euro beheben. Anschließend sollen die beiden Männer das Bargeld an sich genommen haben und in der Wiener Innenstadt verschwunden sein.
Männer auf Überwachungskamera gesichtet
Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den beiden Tatverdächtigen zunächst jede Spur. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Gruppe Schalek, nahmen den Fall auf und konnten inzwischen Bilder der beiden Männer aus einer Überwachungskamera sichern.
Die Gesuchten sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Beide hatten laut Beschreibung mittelkurze schwarze Haare und sprachen Deutsch mit Akzent. Einer der Männer soll einen roten Bart getragen haben, der andere war bartlos. Bekleidet waren sie mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke. Nach der Tat sollen sie sich auf der Flucht mit FFP2-Masken maskiert haben.
Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die beiden Männer erkennt oder Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter 01/31310-33800 zu melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.