Jetzt helfen nach Großbrand alle im Ort zusammen

Überlegen, wie es weitergeht

„Am Sonntag waren 40 Leute da, am Montag rund 30 – vor allem FF-Kameraden, Freunde und Nachbarn“, so Neuhauser. Mühevoll mussten die 600 Kadaver händisch aus der Brandruine gebracht und auf Lastwagen der Tierkörperverwertung verstaut werden. „Sie wurden schon am Sonntag abgeholt. Am Montag haben wir noch letzte Aufräumarbeiten durchgeführt“, so Neuhauser. Jetzt könne die Familie in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Senior- und Juniorlandwirt seien selbst aktive Feuerwehrmänner. Erst Anfang Juli hatte der 60-Jährige den Hof an den Sohn (31) übergeben. Vom bei den Löscharbeiten verletzten Feuerwehrmann gibt es indes gute Nachrichten. Er konnte das Krankenhaus bereits am Samstag wieder verlassen.