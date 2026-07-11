Drug Hotspot in Linz
“Changing rooms are being misused as restrooms”
A KiK store in Linz, which was supposed to be a success, is turning into a nightmare. Managing Director Viola Krisztina makes serious allegations: Employees are afraid, security is costing a fortune, and even the fitting rooms are no longer used just for trying on clothes. What she says about the conditions at the Volksgarten leaves listeners speechless.
“Such conditions are unworthy of a state capital.” With these words, VP City Vice Mayor Martin Hajart sounds the alarm. But what is actually happening around the Volksgarten and the southern Landstraße sounds almost unimaginable, even to experienced businesspeople. The most drastic accounts come, of all places, from a company that, just a year ago, had pinned great hopes on its new location.
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