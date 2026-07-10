Monologfestival bringt Theater mitten in die Stadt

Am Mittwoch startete das Monologfestival des Landestheaters Linz: Kleine Produktionen, oft mit außergewöhnlichen Texten, sind an ungewöhnlichen Orten in der Innenstadt zu sehen, auch Karaoke und Fußball stehen auf der Agenda. Es gibt (manchmal) noch Karten.
Ein Fleischermeister arbeitet im Nitsch-Museum, natürlich nicht ganz freiwillig. Er rechnet zwar nicht mit der Kunst ab, aber mit dem Kapitalismus.
So der Rahmen des Monologs „Kunst Blunzn“ von Mathias Lefèvre, er wurde von Schauspieler Horst Heiss ambitioniert gespielt, die Aussagen blieben ein wenig banal, aber dennoch: ein gelungener Auftakt des Monologfestivals des Landestheaters Linz. Auch Julian Sigl, Daniel Klausner und Joachim Wernhart begeisterten mit „Indien“ im Gasthaus Alte Welt.
Beim Monologfestival erobern noch bis zum Sonntag, 12. Juli, Schauspiel, Musik, Lesungen und Performances außergewöhnliche Orte in der Linzer Innenstadt.
Im Festivalzentrum des Monologfestivals am Hauptplatz 23 (HP 23) dreht sich vieles um Fußball. Hier präsentiert sich Gemma Vannuzzi als LASK-Fan in „Jenny – Meine WM“. Zudem gibt es ein Kinderprogramm – noch ist nicht alles ausverkauft.
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