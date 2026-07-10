Wieder mehr Elektroautos und Hybride zugelassen

Einige Rekorde geknackt

Bezüglich der Antriebe der neu zugelassenen Autos gibt es einige Rekorde. Sowohl vollelektrische (7719) als auch Benzin-Hybrid-betriebene (9368) Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2026 mehr angemeldet als je zuvor. Ganz anders sieht es hingegen bei den reinen Verbrennern aus: Zwischen Jänner und Ende Juni wurden nur 2329 Dieselautos und 5361 Benziner registriert – so wenige wie noch nie. In nicht wenigen Fällen ist das dem Umweltbewusstsein der Kunden geschuldet. Viele nutzen auch die Möglichkeit, ihre Autos quasi gratis mit dem eigenen Solarstrom zu tanken.