Beim Schlüpfen hilft auch der Schraubenzieher mit

Vier Tage im Schlupfbrüter

Die letzten vier Tage vor dem Schlüpfen verbringen die Küken in einem Brüter mit 38 Grad und 80 Prozent Luftfeuchte. „Da müssen die Eier alle drei Stunden gedreht werden. Wenn die Eischale schon sehr dünn wird, helfe ich mit“, lächelt der 32-Jährige und zeigt es vor. Mit einem Schraubenzieher klopft er das Ei auf, kurz darauf blickt das Küken auch schon frech aus der aufgebrochenen Schale hervor. Behutsam hilft ihm Eschlböck-Bauer heraus und legt es wieder in den Schlupfbrüter. „Hier bleiben die Küken noch zwei Tage zum Trocknen. Dann geht es für drei Monate in den beheizten und mit Teppich ausgelegten Kükenstall“, erklärt der Züchter. Dort herrscht stets reges Treiben. Als ihr „Papa“ den Jungvögeln das Tor zum Garten öffnet, dauert es nicht lange bis zum ersten Freudentanz.