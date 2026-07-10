19-jähriger Raser flieht mit 180 km/h vor Streife

Der Pkw-Lenker war Polizisten im Zuge von Schwerpunktkontrollen auf der B1 im Gemeindegebiet von Traun durch seine Fahrweise aufgefallen, wobei er durch eine außergewöhnlich starke Anfahrtsbeschleunigung die Reifen quietschen ließ. Eine Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf und forderte den Lenker mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten auf.



Massiv beschleunigt

Als der 19-Jährige dies bemerkte, beschleunigte er massiv und flüchtete vor der Anhaltung. Die Beamten konnten bei der Nachfahrt Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h feststellen. Schlussendlich wurde der 19-Jährige durch eine errichtete Straßensperre im Stadtgebiet von Traun angehalten. Ihm wurden der Führerschein und die Kennzeichen vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.