Bei Überholmanöver mit Auto gegen Traktor gekracht

Sie wollte überholen, doch das ging schief: Zu einem spektakulären Verkehrsunfall zwischen einem Traktor-Lenker und einer Pkw-Lenkerin kam es am Donnerstagabend im Gemeindegebiet von Hohenzell.
Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Traktor auf der L1075 in Richtung Geiersberg. Hinter ihm fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw, ebenfalls aus dem Bezirk Ried. Der Lenker des Traktors wollte nach links in einen Güterweg abbiegen. Während er den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte, setzte die nachkommende Pkw-Lenkerin zum Überholen an. Dabei dürfte sie den abbiegenden Traktor übersehen haben und es kam zu einer Kollision.
Feuerwehr befreite Lenkerin
Der Pkw wurde auf die angrenzende Bushaltestelle geschleudert und kam seitlich zum Liegen. Die 49-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt.
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