Bei Überholmanöver mit Auto gegen Traktor gekracht

Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr gegen 18:45 Uhr mit seinem Traktor auf der L1075 in Richtung Geiersberg. Hinter ihm fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw, ebenfalls aus dem Bezirk Ried. Der Lenker des Traktors wollte nach links in einen Güterweg abbiegen. Während er den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte, setzte die nachkommende Pkw-Lenkerin zum Überholen an. Dabei dürfte sie den abbiegenden Traktor übersehen haben und es kam zu einer Kollision.