Neuer Volksgarten wird am ersten Tag gestürmt

„Eine Riesenaufwertung für Wels“, war sich eine Gruppe von Senioren einig. Wie berichtet, wurden seit April 2025 im Welser Messegelände die alten Hallen abgerissen, zehn Hektar Fläche entsiegelt und eine attraktive Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Traunufer errichtet. Die Gesamtkosten liegen bei rund 30 Millionen Euro. Einige Bereiche des Volksgartens bleiben vorerst mit Bauzäunen abgesperrt. Auf diesen Flächen müssen in den kommenden Wochen und Monaten entweder noch die angesetzten Pflanzen anwachsen, oder es sind dort Vorbereitungsarbeiten für die Landesgartenschau „Stadt der Gärten“ 2027 erforderlich. In diesem Zusammenhang sind auch die beiden Alleen – die Volksgartenallee von der Stadthalle zur Welser Bucht und die Tiergartenallee entlang der Almtalbahn – noch nicht durchgängig begehbar.