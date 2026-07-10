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Neuer Volksgarten wird am ersten Tag gestürmt

Oberösterreich
10.07.2026 17:30
Silvie Demiri zählte mit ihren vier Kids zu den ersten Besuchern des neuen Volksgartens.
Silvie Demiri zählte mit ihren vier Kids zu den ersten Besuchern des neuen Volksgartens.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Obwohl noch weite Teile des Welser „Jahrhundertprojekts“ nicht fertig sind, ist das Interesse an der neuen Freizeitoase am Traunufer riesengroß. Am Tag der Zeugnisverteilung ist der neue Park bestens besucht. Es gibt auch Lob von allen Seiten. 

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Pünktlich zum Ferienstart öffnete der neue Welser Volksgarten seine Pforten. Nur wenige Stunden nach der Zeugnisverteilung war die von FP-Bürgermeister Andreas Rabl als „Jahrhundertprojekt“ bezeichnete Freizeitoase schon bestens besucht. „Wir haben uns schon seit Tagen auf die Eröffnung gefreut. Der Park ist mega, für jedes Kind ist etwas dabei“, war Silvie Demiri begeistert. Die Weißkirchnerin genoss den sonnigen Tag mit ihren Kids Alea, Aljana, Lira und Lanes, die zwischen zwei und sechs Jahre alt sind.

Auch für Sportler gibt es ein riesiges Angebot. Lorenz und Lukas Samhaber (re.) tobten sich ...
Auch für Sportler gibt es ein riesiges Angebot. Lorenz und Lukas Samhaber (re.) tobten sich bereits aus.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

„Eine Riesenaufwertung für Wels“, war sich eine Gruppe von Senioren einig. Wie berichtet, wurden seit April 2025 im Welser Messegelände die alten Hallen abgerissen, zehn Hektar Fläche entsiegelt und eine attraktive Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Traunufer errichtet. Die Gesamtkosten liegen bei rund 30 Millionen Euro. Einige Bereiche des Volksgartens bleiben vorerst mit Bauzäunen abgesperrt. Auf diesen Flächen müssen in den kommenden Wochen und Monaten entweder noch die angesetzten Pflanzen anwachsen, oder es sind dort Vorbereitungsarbeiten für die Landesgartenschau „Stadt der Gärten“ 2027 erforderlich. In diesem Zusammenhang sind auch die beiden Alleen – die Volksgartenallee von der Stadthalle zur Welser Bucht und die Tiergartenallee entlang der Almtalbahn – noch nicht durchgängig begehbar.

Uferbereich bereits offen
Offen ist bereits der gesamte Uferbereich an der Traun samt Traunuferplatz und Welser Bucht. Der bestehende Teich südlich der Festwiese ist wieder zur Gänze umrundbar, beim neuen Seerosenteich ist vorerst nur der Steg offen. In der Gradieranlage ist es möglich, gesunde, salzhaltige Luft einzuatmen.

Karin und ihre Tochter Sina Deistler sind vom großen Spielplatz begeistert.
Karin und ihre Tochter Sina Deistler sind vom großen Spielplatz begeistert.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Ein zugängliches Highlight ist die rund 6000 Quadratmeter große Spielplatzfläche mit 28 teilweise barrierefreien Spielgeräten. Die Welserin Karin Deistler ist angetan: „Es sind sehr viel lässige Sachen dabei, meine Tochter und ich sind begeistert.“ Auch im Sportbereich gab es an Tag eins viele zufriedene Gesichter: „Ein toller Park“, so die Cousins Lorenz und Lukas Samhaber. Am Basketball-Feld versenkte FCN-Korbjägertalent Maj Pavlic mit Paula Radinger die ersten Körbe: „So etwas hat Wels gebraucht.“ 

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