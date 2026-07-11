Mountainbikerin Höll raste zum nächsten Erfolg

Durch den neuerlichen Erfolg baute Höll ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Nach sechs Rennen hält die Salzburgerin bereits bei 1265 Punkten und liegt damit komfortable 553 Zähler vor der Schweizerin Lisa Baumann. Bis zum nächsten Weltcup-Einsatz bleibt nun etwas Zeit: Erst in sechs Wochen geht die Saison im französischen Les Gets weiter.