Mountainbikerin Höll raste zum nächsten Erfolg

Mountainbikerin Valentina Höll bleibt im Downhill-Weltcup das Maß aller Dinge. Die Salzburger Weltmeisterin gewann am Samstag auch das Rennen in Andorra und feierte damit bereits ihren fünften Erfolg im sechsten Saisonbewerb. Im Gesamtweltcup vergrößerte sie ihren Vorsprung auf die Konkurrenz erneut deutlich.
Mountainbikerin Valentina Höll hat ihrer starken Saison ein weiteres Erfolgskapitel hinzugefügt. Die Salzburgerin setzte sich beim Downhill-Weltcup in Pal Arinsal (Andorra) gegen die internationale Konkurrenz durch und durfte bereits zum fünften Mal in diesem Jahr über einen Weltcupsieg jubeln.
Für den 1,85 Kilometer langen Kurs benötigte die Weltmeisterin 3:06,717 Minuten. Damit lag sie 0,485 Sekunden vor der Kanadierin Gracey Hemstreet. Rang drei sicherte sich die Neuseeländerin Sacha Earnest mit 2,869 Sekunden Rückstand.
Durch den neuerlichen Erfolg baute Höll ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Nach sechs Rennen hält die Salzburgerin bereits bei 1265 Punkten und liegt damit komfortable 553 Zähler vor der Schweizerin Lisa Baumann. Bis zum nächsten Weltcup-Einsatz bleibt nun etwas Zeit: Erst in sechs Wochen geht die Saison im französischen Les Gets weiter.
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