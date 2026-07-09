Arbeiterkammer warnt: „Keinesfalls zahlen!“

Dubiose Anbieter verschicken derzeit erfundene Rechnungen von Internetanbietern: Eine neue Betrugsmasche macht in Vorarlberg die Runde, Konsumentenschützer raten zur Vorsicht.
Da staunte Frau K. nicht schlecht: Mehr als 400 Euro verlangte der Betreiber der Internetseite www.bongochat.de für ein angebliches Abonnement von ihr. Die Rechnung lag in ihrem E-Mail-Postfach. Dabei hatte die Vorarlbergerin noch nie von Bongochat gehört und auch keine Dienstleistung der Firma in Anspruch genommen.
Frau K. machte das einzig Richtige, sie zahlte nicht. Kurz darauf erhielt sie eine weitere Zahlungsaufforderung, inklusive Mahngebühr und Inkasso-Drohung, sollte sie nicht innerhalb weniger Tage den Betrag begleichen. Der Druck wirkte: Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen bezahlte Frau K. schließlich die Rechnung und meldete sich erst danach beim Konsumentenschutz der AK Vorarlberg.
„Die rund 400 Euro, die Frau K. in ihrer Panik zahlte, flossen direkt nach Hongkong“, erklärt AK-Konsumentenschützer Franz Valandro. „Denn auch wenn die Domain auf ,de’ endet, handelt es sich keinesfalls um eine seriöse deutsche Firma. Man kann von überall auf der Welt aus jede beliebige Domain kaufen.“ Frau K.s Geld ist verloren, internationale Banküberweisungen können nicht einfach storniert werden.
Dem Druck nicht nachgeben
Derzeit melden sich sehr viele Betroffene bei der AK wegen Rechnungen von Bongochat oder Novavitalia. Sie alle hatten zuvor noch nie von diesen Firmen gehört. Der Rat der Konsumentenschützer: „Man sollte auf keinen Fall zahlen – auch nicht, wenn Mahnungen eingehen oder mit Inkasso gedroht wird.“
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