Arbeiterkammer warnt: „Keinesfalls zahlen!“

Dem Druck nicht nachgeben

Derzeit melden sich sehr viele Betroffene bei der AK wegen Rechnungen von Bongochat oder Novavitalia. Sie alle hatten zuvor noch nie von diesen Firmen gehört. Der Rat der Konsumentenschützer: „Man sollte auf keinen Fall zahlen – auch nicht, wenn Mahnungen eingehen oder mit Inkasso gedroht wird.“