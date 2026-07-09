Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Achtung Abzocke

Arbeiterkammer warnt: „Keinesfalls zahlen!“

Vorarlberg
09.07.2026 15:45
Die Adressen der Opfer wurden zuvor vermutlich gehackt.
Die Adressen der Opfer wurden zuvor vermutlich gehackt.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Dubiose Anbieter verschicken derzeit erfundene Rechnungen von Internetanbietern: Eine neue Betrugsmasche macht in Vorarlberg die Runde, Konsumentenschützer raten zur Vorsicht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Da staunte Frau K. nicht schlecht: Mehr als 400 Euro verlangte der Betreiber der Internetseite www.bongochat.de für ein angebliches Abonnement von ihr. Die Rechnung lag in ihrem E-Mail-Postfach. Dabei hatte die Vorarlbergerin noch nie von Bongochat gehört und auch keine Dienstleistung der Firma in Anspruch genommen.

Frau K. machte das einzig Richtige, sie zahlte nicht. Kurz darauf erhielt sie eine weitere Zahlungsaufforderung, inklusive Mahngebühr und Inkasso-Drohung, sollte sie nicht innerhalb weniger Tage den Betrag begleichen. Der Druck wirkte: Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen bezahlte Frau K. schließlich die Rechnung und meldete sich erst danach beim Konsumentenschutz der AK Vorarlberg.

„Die rund 400 Euro, die Frau K. in ihrer Panik zahlte, flossen direkt nach Hongkong“, erklärt AK-Konsumentenschützer Franz Valandro. „Denn auch wenn die Domain auf ,de’ endet, handelt es sich keinesfalls um eine seriöse deutsche Firma. Man kann von überall auf der Welt aus jede beliebige Domain kaufen.“ Frau K.s Geld ist verloren, internationale Banküberweisungen können nicht einfach storniert werden.

Dem Druck nicht nachgeben
Derzeit melden sich sehr viele Betroffene bei der AK wegen Rechnungen von Bongochat oder Novavitalia. Sie alle hatten zuvor noch nie von diesen Firmen gehört. Der Rat der Konsumentenschützer: „Man sollte auf keinen Fall zahlen – auch nicht, wenn Mahnungen eingehen oder mit Inkasso gedroht wird.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.07.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 26°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 31°
Symbol heiter
Dornbirn
16° / 30°
Symbol heiter
Feldkirch
14° / 29°
Symbol heiter

krone.tv

krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Ermittlungen in Bayern
Amokalarm: Verdächtiger kaufte Waffe im Darknet
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
127.974 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
95.241 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.702 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1537 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1064 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Vorarlberg
Keine Schule mehr!
56.300 Schüler starten im Ländle in die Ferien
Achtung Abzocke
Arbeiterkammer warnt: „Keinesfalls zahlen!“
Allgäuer sagt Adieu
Abschied vom Mann mit Handschlagqualität
11 bis 17 Jahre alt
Jugendbande auf Diebestour gestoppt
Starke Performance
Beschlägekonzern Blum steigert Umsatz trotz Krise
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf