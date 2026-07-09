56.300 Schüler starten im Ländle in die Ferien

Für die allermeisten der rund 56.300 Kinder und Jugendlichen sowie für knapp 7000 Lehrpersonen im Land beginnen am Freitag die großen Ferien. Zuvor gibt es aber noch die Zeugnisse. Einigen steht im Spätsommer die Sommerschule bevor, um Lernstoff zu vertiefen und Defizite aufzuarbeiten.
Mit der Zeugnisvergabe endet für exakt 56.311 Schüler und 6.998 Lehrer im Ländle das laufende Schuljahr. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink sprachen allen Beteiligten ihren Dank für die erbrachten Leistungen aus: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr viel geleistet, darauf dürfen sie stolz sein. Allen Lehrpersonen gilt ein großer Dank für ihren Einsatz, sie sind das Fundament unseres Bildungssystems. Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und den Eltern einen guten Start in die Sommerferien!“
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und den Eltern einen guten Start in die Sommerferien!
Landeshauptmann Markus Wallner und Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink
Regionale Unterschiede
Eine Ausnahme bildet traditionell das Kleinwalsertal, wo sich die Schüler noch eine Woche gedulden müssen, bevor auch sie in die Ferien starten können. In den Gemeinden Lech und Brand wiederum startet der Unterricht hingegen bereits eine Woche früher – uns zwar am 7. September. Die Kinder genießen dort im Gegenzug, wie auch jene im Walsertal, die Maiferien.
Lernen in der Ferienzeit
In den letzten beiden Ferienwochen, vom 31. August bis zum 11. September, findet zudem an 73 Standorten die Sommerschule statt. 2876 Kinder und Jugendliche haben sich dafür angemeldet. Für 850 Kinder aus Deutschförderklassen ist die Teilnahme heuer erstmals verpflichtend, damit sie gut vorbereitet am 14. September ins neue Schuljahr starten können.
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