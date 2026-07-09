56.300 Schüler starten im Ländle in die Ferien

Mit der Zeugnisvergabe endet für exakt 56.311 Schüler und 6.998 Lehrer im Ländle das laufende Schuljahr. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink sprachen allen Beteiligten ihren Dank für die erbrachten Leistungen aus: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr viel geleistet, darauf dürfen sie stolz sein. Allen Lehrpersonen gilt ein großer Dank für ihren Einsatz, sie sind das Fundament unseres Bildungssystems. Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und den Eltern einen guten Start in die Sommerferien!“