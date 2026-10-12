Österreich leistet sich Studien mit fünf Studenten

Auf der anderen Seite wird in manchen Fächern der Arbeitsmarkt geradezu mit Absolventen geflutet. Dazu gehört etwa Journalismus und Publizistik. Diese Disziplin kann man an mehreren Fachhochschulen und Unis studieren. Darüber hinaus bieten auch einige Akademien Journalismus-Ausbildungen an. Jährlich werden Hunderte Journalisten ausgebildet, obwohl es auf dem Arbeitsmarkt dafür keinerlei Bedarf gibt.