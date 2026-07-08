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Ballo in St-Etienne

So viele Millionen scheffelte WAC im Jahr 2026!

Fußball National
08.07.2026 22:08
WAC machte die einst ablösefreien Nwaiwu (li.) und Ballo – der nun nach St-Étienne wechselt – zu ...
WAC machte die einst ablösefreien Nwaiwu (li.) und Ballo – der nun nach St-Étienne wechselt – zu Gold!(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Im Jahr 2026 klingelt’s bisher so richtig in der Kassa des vergleichsweise kleinen Bundesliga-Klubs aus Wolfsberg: So viele Millionen hat der WAC bereits kassiert und so viele Millionen winken noch! Die „Krone“ erfuhr, dass Offensiv-Dribbler Thierno Ballo schon bei Frankreich-Zweitligist St-Étienne gelandet ist – so geht‘s weiter, so sieht sein Vertrag aus und so viel Kohle kassieren die Lavanttaler! 

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Dietmar Riegler reibt sich schon die Hände. Der „Big Boss“ der Wolfsberger weiß, wie man Kohle macht – das stellt der Unternehmer und WAC-Mäzen auch im Jahr 2026 wieder eindrucksvoll unter Beweis.

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