So viele Millionen scheffelte WAC im Jahr 2026!

Im Jahr 2026 klingelt’s bisher so richtig in der Kassa des vergleichsweise kleinen Bundesliga-Klubs aus Wolfsberg: So viele Millionen hat der WAC bereits kassiert und so viele Millionen winken noch! Die „Krone“ erfuhr, dass Offensiv-Dribbler Thierno Ballo schon bei Frankreich-Zweitligist St-Étienne gelandet ist – so geht‘s weiter, so sieht sein Vertrag aus und so viel Kohle kassieren die Lavanttaler!