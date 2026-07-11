Influencerin stürzt in Dubai aus 27. Stockwerk

Mutter fordert Respekt für Todesopfer

Während die Familie um die Verstorbene trauert, wird sie offenbar mit beleidigenden Kommentaren belästigt. Sie wandte sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit. „Ich muss zusehen, wie das Andenken an meine Tochter von Menschen, die ihre Geschichte nicht kannten, verurteilt, bloßgestellt und respektlos behandelt wird“, klagt die Mutter des Todesopfers. „Meine Tochter verdient Respekt. Sie kann nicht länger auf die Anschuldigungen, die bösartigen Kommentare und die Geschichten reagieren, die über sie erfunden werden.“