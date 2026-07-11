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Rätselhafter Tod

Influencerin stürzt in Dubai aus 27. Stockwerk

Ausland
11.07.2026 18:16
Die Internetpersönlichkeit Kauana Bilhar wurde nur 26 Jahre alt.
Die Internetpersönlichkeit Kauana Bilhar wurde nur 26 Jahre alt.(Bild: instagram.com/p/DWMo8tkjbEC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Tod einer Influencerin aus Brasilien gibt derzeit Rätsel auf: Die 26-jährige Kauana Bilhar stürzte in Dubai aus dem 27. Stockwerk vom Balkon ihrer Wohnung. Die Umstände ihres Ablebens sind noch völlig unklar ...

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Das Model lebte seit etwa zwei Jahren in Dubai und ließ ihre Follower regelmäßig über Instagram an ihrem Luxusleben teilhaben. Wie das brasilianische Portal G1 berichtete, wollte sie allerdings wieder in ihre Heimat zurückkehren. Doch die geplante Rückreise sollte nie stattfinden. 

Denn wie ihre Familie bestätigte, kam die junge Frau am Dienstag ums Leben. Ihr Onkel erklärte, dass sie aus dem 27. Stock gestürzt sei – die Polizei in Dubai untersucht derzeit die Umstände ihres Todes. Bilhars Mutter reiste bereits in die Vereinigten Arabischen Emirate, um die Ermittlungen vor Ort zu verfolgen. 

Mutter fordert Respekt für Todesopfer
Während die Familie um die Verstorbene trauert, wird sie offenbar mit beleidigenden Kommentaren belästigt. Sie wandte sich in einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit. „Ich muss zusehen, wie das Andenken an meine Tochter von Menschen, die ihre Geschichte nicht kannten, verurteilt, bloßgestellt und respektlos behandelt wird“, klagt die Mutter des Todesopfers. „Meine Tochter verdient Respekt. Sie kann nicht länger auf die Anschuldigungen, die bösartigen Kommentare und die Geschichten reagieren, die über sie erfunden werden.“

Die Botschaft der Mutter auf Instagram:

Die Mutter muss nun die Rückführung ihrer toten Tochter in ihre Heimat organisieren. Auf dem Profil der Influencerin gibt es jedoch auch viele Beileidsbekundungen ihrer Follower, die ihren Angehörigen viel Kraft in der schweren Zeit wünschen.

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