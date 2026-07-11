Heimetappe in Steyr: Mühlberger verteidigt Führung

Mühlberger parierte in der Schlussphase mit mehreren Anstiegen wie dem steilen Porscheberg etliche Attacken. Im Sprint auf Pflastersteinen in Steyr ging er nach der Abfahrt kein Risiko ein und kam am Ende der ersten Gruppe an. „Ich habe mir gedacht, ich will es nicht herausfordern und riskiere nichts. Ich bin mit den zwei Etappensiegen sehr zufrieden, das große Ziel ist die Gesamtwertung. Jetzt schauen wir, dass wir das am Sonntag heimbringen“, sagte Mühlberger im ORF-Interview. Vor so vielen rot-weiß-roten Fans, bekannten Gesichtern und seiner Familie zu fahren, sei ein Genuss gewesen. „Schöner geht es nicht, ein Traum“, sagte der Haidershofener, der den Auftakt in der Steiermark und die Großglockner-Etappe gewonnen hatte.