Wie ein Land der Dörfer seine Städte erhielt (2)

Mit dem 1. Juni 1973 trat eine Verordnung der Burgenländischen Landesregierung in Kraft, durch die die Gemeinde Güssing das Recht zur Führung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ verliehen erhielt. Damit wurde die Bedeutung der Gemeinde in Vergangenheit und Gegenwart unterstrichen, denn der Ort war bereits vor 1921 als Stuhlrichtersitz und Bezirksvorort ein administrativer Mittelpunkt der Region und entwickelte sich nach 1945 zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum.