Wie ein Land der Dörfer seine Städte erhielt (2)

13 Gemeinden im Burgenland besitzen das offizielle Stadtrecht – mindestens eine in jedem Bezirk. Die älteste seit dem Jahr 1648, die jüngsten seit 1997. Der zweite Teil des historischen Überblicks über die einzelnen Stadterhebungen.
Mit dem 1. Juni 1973 trat eine Verordnung der Burgenländischen Landesregierung in Kraft, durch die die Gemeinde Güssing das Recht zur Führung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ verliehen erhielt. Damit wurde die Bedeutung der Gemeinde in Vergangenheit und Gegenwart unterstrichen, denn der Ort war bereits vor 1921 als Stuhlrichtersitz und Bezirksvorort ein administrativer Mittelpunkt der Region und entwickelte sich nach 1945 zum wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum.
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