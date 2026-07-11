Wirbel bei Exekutive: 70 Polizeiautos eingespart?

Im Rahmen des Leasingmodells getauscht

Konfrontiert mit diesen Schilderungen und konkreten Fragen, antwortet die Landespolizeidirektion NÖ (LPD) sehr zurückhaltend: Mit Stand Juli sind insgesamt 1122 vierrädrige Dienstfahrzeuge hierzulande unterwegs. „Dabei handelt es sich um den modernsten Fuhrpark, über den die Polizei in Niederösterreich jemals verfügt hat“, betont Polizeisprecher Johann Baumschlager. Dienstfahrzeuge würden grundsätzlich nicht dauerhaft eingezogen, sondern im Rahmen eines Leasingmodells regelmäßig getauscht werden. In „einzelnen Fällen“ erfolge keine Verlängerung des Vertrages und das Fahrzeug gehe dann an den Leasinggeber zurück. Dass die „einzelnen Fälle“ in der letzten Zeit die angesprochenen 70 Fahrzeuge oder mehr ausmachten, wird vonseiten der LPD nicht dementiert.