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Sensation um Mohamed Salah? Klub macht Ernst

Fußball International
11.07.2026 17:30
Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Zukunft von Mohamed Salah bleibt weiter offen. Nach seinem Abschied vom FC Liverpool wird der ägyptische Superstar mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht – nun bringt sich offenbar auch Sporting Kansas City in Stellung.

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Wie „The Athletic“ berichtet, arbeitet der MLS-Klub aus Missouri an einer Verpflichtung des 34-Jährigen. Innerhalb der nordamerikanischen Liga soll Sporting Kansas City derzeit die besten Chancen besitzen, Salah von einem Wechsel in die USA zu überzeugen.

Saudi-Arabien bleibt Favorit
Fix ist ein MLS-Transfer allerdings noch lange nicht. Salah soll weiterhin Angebote aus Saudi-Arabien sowie sportlich reizvolle Optionen in Europa bevorzugen.

Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: GEPA)

Vor allem die Saudi Pro League gilt seit längerer Zeit als mögliches Ziel. Dort könnten dem ägyptischen Nationalspieler besonders lukrative Verträge winken. Gleichzeitig dürfte Salah aber weiterhin den Anspruch haben, auf höchstem sportlichem Niveau zu spielen.

MLS wartet auf nächsten Star
Die Major League Soccer bleibt dennoch aufmerksam. Mit Lionel Messi, Sergio Busquets, Olivier Giroud oder Thomas Müller hat die Liga in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie internationale Topstars anlocken kann.

Nun könnte mit Salah der nächste große Name folgen – vorausgesetzt, Sporting Kansas City setzt sich im internationalen Transferpoker tatsächlich durch.

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