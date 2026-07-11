Sensation um Mohamed Salah? Klub macht Ernst

Die Zukunft von Mohamed Salah bleibt weiter offen. Nach seinem Abschied vom FC Liverpool wird der ägyptische Superstar mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht – nun bringt sich offenbar auch Sporting Kansas City in Stellung.
Wie „The Athletic“ berichtet, arbeitet der MLS-Klub aus Missouri an einer Verpflichtung des 34-Jährigen. Innerhalb der nordamerikanischen Liga soll Sporting Kansas City derzeit die besten Chancen besitzen, Salah von einem Wechsel in die USA zu überzeugen.
Saudi-Arabien bleibt Favorit
Fix ist ein MLS-Transfer allerdings noch lange nicht. Salah soll weiterhin Angebote aus Saudi-Arabien sowie sportlich reizvolle Optionen in Europa bevorzugen.
Vor allem die Saudi Pro League gilt seit längerer Zeit als mögliches Ziel. Dort könnten dem ägyptischen Nationalspieler besonders lukrative Verträge winken. Gleichzeitig dürfte Salah aber weiterhin den Anspruch haben, auf höchstem sportlichem Niveau zu spielen.
MLS wartet auf nächsten Star
Die Major League Soccer bleibt dennoch aufmerksam. Mit Lionel Messi, Sergio Busquets, Olivier Giroud oder Thomas Müller hat die Liga in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass sie internationale Topstars anlocken kann.
Nun könnte mit Salah der nächste große Name folgen – vorausgesetzt, Sporting Kansas City setzt sich im internationalen Transferpoker tatsächlich durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.