Zwei Jäger von eigenem Quad überrollt

Bei Revierarbeiten in St. Michael im Lungau (Salzburg) sind zwei Jäger am Dienstag mit einem Quad verunglückt. Das Fahrzeug rollte auf einem schmalen Weg rückwärts, kippte und überrollte beide Männer. Wegen fehlenden Mobilfunkempfangs konnte der Notruf erst Stunden später abgesetzt werden ...
Eine Revierfahrt am Dienstag im Bereich der Schieferhütte in St. Michael im Lungau endete für zwei Jäger mit schweren Verletzungen. Die beiden Pongauer im Alter von 74 und 79 Jahren waren am Dienstag auf rund 1985 Metern Seehöhe mit einem Quad bergwärts unterwegs.
Auf einem schmalen Weg begann das Fahrzeug aus unbekannter Ursache rückwärts zu rollen. Beim Betätigen der Handbremse kippte es nach hinten und überrollte beide Männer. Der 74-Jährige blieb an der Unfallstelle liegen. Sein 79-jähriger Begleiter schaffte es trotz seiner Verletzungen noch bis zu seinem Fahrzeug und weiter zur rund einem Kilometer entfernten Schieferhütte.
Weil dort die Mobiltelefone lagen und im Unfallbereich kein Empfang bestand, ging der Notruf erst um 16.31 Uhr ein. Zehn Bergretter aus Zederhaus rückten aus und halfen auch bei der Quad-Bergung. Beide Verletzten wurden mit Martin 1 und Christophorus 14 ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.
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