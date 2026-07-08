Zwei Jäger von eigenem Quad überrollt

Auf einem schmalen Weg begann das Fahrzeug aus unbekannter Ursache rückwärts zu rollen. Beim Betätigen der Handbremse kippte es nach hinten und überrollte beide Männer. Der 74-Jährige blieb an der Unfallstelle liegen. Sein 79-jähriger Begleiter schaffte es trotz seiner Verletzungen noch bis zu seinem Fahrzeug und weiter zur rund einem Kilometer entfernten Schieferhütte.