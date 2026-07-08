Vermisste Neunjährige aus Wien wieder aufgetaucht

Die Neunjährige, die seit Montag vermisst wurde, konnte am Dienstag wohlauf gefunden werden. Sie war am Montag auf die Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf gegangen und kurz darauf verschwunden. Die Polizei hat nun die Öffentlichkeitsfahndung zurückgerufen.
Die seit Montag vermisste Neunjährige, die nach einem Besuch im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch mitteilte, konnte das Mädchen im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Dienstagabend bei einem Angehörigen in Wien angetroffen werden.
Kind unverletzt
Die Neunjährige war unverletzt und wohlbehalten. Sie wurde anschließend wieder in die Obhut ihrer Betreuungseinrichtung der Stadt Wien übergeben. Die am Dienstag veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung wurde damit offiziell widerrufen.
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