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Fahndung erfolgreich

Vermisste Neunjährige aus Wien wieder aufgetaucht

Wien
08.07.2026 08:01
Die Polizei fand das Mädchen wohlauf bei einem Angehörigen.
Die Polizei fand das Mädchen wohlauf bei einem Angehörigen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Neunjährige, die seit Montag vermisst wurde, konnte am Dienstag wohlauf gefunden werden. Sie war am Montag auf die Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf gegangen und kurz darauf verschwunden. Die Polizei hat nun die Öffentlichkeitsfahndung zurückgerufen.

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Die seit Montag vermisste Neunjährige, die nach einem Besuch im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch mitteilte, konnte das Mädchen im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Dienstagabend bei einem Angehörigen in Wien angetroffen werden.

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