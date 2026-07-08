Eltern retten sich mit Kleinkindern aus Feuerhölle

Feueralarm in der Nacht auf Mittwoch in Wattens im Tiroler Unterland: Am Vögelsberg wurde ein abgelegenes Einfamilienhaus ein Raub der Flammen. Die Eltern konnten sich mit ihren zwei Kindern (1 und 2 Jahre) in Sicherheit bringen. Weit mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften gegen das Inferno an. Das Gebäude war jedoch nicht mehr zu retten. Schwierig gestaltete sich insbesondere die Versorgung mit Löschwasser.