Feld brannte ab: Feuer durch Zündler verursacht?

Alarm für die Feuerwehr in Kottingbrunn, niederösterreichischer Bezirk Baden: Ein abgeerntetes Feld ging in den Montagabendstunden in Flammen auf. Das Feuer breitete sich auch auf die Uferböschung des Aubaches aus. Brisant: Zeugen sahen in der Nähe des Brandorts zwei Jugendliche auf einem Scooter. Wurde auf dem Feld gezündelt?
Es war kurz nach 18 Uhr am Montagabend, als ein Ortsbewohner über den Feldern eine Rauchsäule wahrnahm und die Feuerwehr alarmierte. Rasch konnte der Brandort im Bereich Nico-Dostal-Weg und Flugfeldstraße eruiert werden. Ein bereits abgeerntetes Feld, auf dem allerdings auch noch Stroh lag, stand in Flammen.
Feuer breitete sich rasch aus
„Trockenheit und Wind begünstigten die Ausbreitung des Brandes“, berichten Feuerwehrleute. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte nicht nur bereits eine größere Fläche des Feldes, das Feuer hatte auch schon auf die Böschung des angrenzenden Aubaches übergegriffen. Mehrere Löschleitungen wurden gelegt, Wasser mit Tanklöschfahrzeugen herangeschafft, auch mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen und Glutnester vor.
Verdacht der Brandstiftung
Die Brandursache steht noch nicht fest. „Aber es steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum“, heißt es von den Einsatzkräften. Denn Zeugen hatten zur fraglichen Zeit am Brandort zwei Jugendliche auf einem Scooter beobachtet.
Die Polizei ersucht jedenfalls um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-3308-100.
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