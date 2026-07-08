Feld brannte ab: Feuer durch Zündler verursacht?

Feuer breitete sich rasch aus

„Trockenheit und Wind begünstigten die Ausbreitung des Brandes“, berichten Feuerwehrleute. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte nicht nur bereits eine größere Fläche des Feldes, das Feuer hatte auch schon auf die Böschung des angrenzenden Aubaches übergegriffen. Mehrere Löschleitungen wurden gelegt, Wasser mit Tanklöschfahrzeugen herangeschafft, auch mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen und Glutnester vor.