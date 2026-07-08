Russland steht vor Rückkehr ins Fußball-Geschäft

Mehr als vier Jahre nach dem Ausschluss russischer Teams könnte Bewegung in den Weltfußball kommen. Nach der Lockerung der IOC-Sanktionen will die FIFA laut einem Bericht über eine Rückkehr russischer Mannschaften auf die internationale Bühne beraten.
Der russische Fußball steht vor seinem internationalen Comeback. Wie „Sky“ berichtet, will die FIFA in Kürze über eine mögliche Aufhebung der Sperre gegen russische National- und Vereinsmannschaften beraten. Auslöser dafür soll die jüngste Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sein.
Russische Teams sind seit dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 von allen internationalen Bewerben ausgeschlossen. FIFA und UEFA hatten die Maßnahme damals mit Sicherheitsaspekten sowie dem Schutz eines geordneten Spielbetriebs begründet.
Nun könnte sich die Lage ändern. Das IOC beschloss am Dienstag, die bisherigen Einschränkungen für russische Sportler weitgehend aufzuheben und ihnen den Weg zurück zu internationalen Wettkämpfen – auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles – zu öffnen. Voraussetzung bleibt allerdings die Einhaltung strenger Anti-Doping-Vorgaben.
Infantino für Rückkehr
Auch im Fußball gab es zuletzt bereits Signale für eine mögliche Annäherung. Für die U15-Weltmeisterschaft im Oktober in Aserbaidschan wurden alle FIFA-Mitgliedsverbände eingeladen – darunter auch Russland und Belarus. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte sich schon im Februar klar für eine Rückkehr ausgesprochen. „Wir müssen das tun. Definitiv“, sagte der Schweizer damals. Seine Aussagen sorgten insbesondere in der Ukraine für scharfe Kritik.
Russlands Männer-Nationalteam trägt trotz der Sperre weiterhin Freundschaftsspiele aus und wird in der FIFA-Weltrangliste aktuell auf Platz 35 geführt. Ob die „Sbornaja“ schon bald wieder um WM- oder EM-Tickets kämpfen darf, könnte sich nun entscheiden.
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