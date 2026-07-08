Russland steht vor Rückkehr ins Fußball-Geschäft

Infantino für Rückkehr

Auch im Fußball gab es zuletzt bereits Signale für eine mögliche Annäherung. Für die U15-Weltmeisterschaft im Oktober in Aserbaidschan wurden alle FIFA-Mitgliedsverbände eingeladen – darunter auch Russland und Belarus. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte sich schon im Februar klar für eine Rückkehr ausgesprochen. „Wir müssen das tun. Definitiv“, sagte der Schweizer damals. Seine Aussagen sorgten insbesondere in der Ukraine für scharfe Kritik.