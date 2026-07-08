Nächste Schule sperrt am Freitag für immer zu

„Die Schule ist für das Schuljahr 2026/27 stillgelegt“ – mit nur einem Satz informiert die Polytechnische Schule in Neumarkt auf ihrer Homepage darüber, was wohl ihr eigenes Ende sein dürfte. „Sie wird nicht mehr aufsperren. Das Sekretariat ist geschlossen, Lehrer und Direktor sind woanders untergekommen, Schüler könnten sich gar nicht mehr anmelden“, ist Alfred Pfisterer von der Lehrergewerkschaft Salve schockiert.