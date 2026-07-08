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„Irrsinnig schade“

Nächste Schule sperrt am Freitag für immer zu

Salzburg
08.07.2026 07:59
Neumarkt am Wallersee hat keine Polytechnische Schule mehr.
Neumarkt am Wallersee hat keine Polytechnische Schule mehr.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Die nächste Schule sperrt für immer zu! Nach der Volksschule Schwarzstraße in der Stadt Salzburg schließt mit der Polytechnischen Schule in Neumarkt noch diese Woche gleich eine weitere Bildungseinrichtung ihre Tore für immer. Und das ausgerechnet während der Trend wieder mehr in Richtung Lehre geht.

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„Die Schule ist für das Schuljahr 2026/27 stillgelegt“ – mit nur einem Satz informiert die Polytechnische Schule in Neumarkt auf ihrer Homepage darüber, was wohl ihr eigenes Ende sein dürfte. „Sie wird nicht mehr aufsperren. Das Sekretariat ist geschlossen, Lehrer und Direktor sind woanders untergekommen, Schüler könnten sich gar nicht mehr anmelden“, ist Alfred Pfisterer von der Lehrergewerkschaft Salve schockiert.

Zitat Icon

Die Schule hat keine Chance bekommen. Es ist alles erlaubt worden, um Argumente zu finden, den Standort in Neumarkt zu schließen.

Toni Polivka, PFG-Bundesvorsitzender

Bild: zVg

„Eine Schule stillzulegen ist einfach ein juristischer Kniff. Am Papier gibt es sie noch, aber ohne Mitarbeiter wird sie sterben“, sagt dazu Toni Polivka, Bundesvorsitzender der Parteifreien Gewerkschafter (PFG), zur „Krone“. Dabei treffe es in Neumarkt eine „einigermaßen zentral gelegene Einrichtung“ mitten im größten Schulbezirk Österreichs – gemessen an den knapp 1550 Pflichtschullehrern im Flachgau.

„Aktuell geht der Trend auch wieder mehr hin zur Lehre. Dass die Schule in Neumarkt jetzt schließt, ist irrsinnig schade“, sagt Pfisterer, der selbst 20 Jahre lang Poly-Lehrer war.

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Das Todesurteil für die Einrichtung sei dabei aus der Umgebung gekommen. Andere Schulen hätten Schüler aktiv abgeworben. Warum das möglich war? „Wir vermuten ganz ehrlich, dass die Bildungsdirektion Kleinschulen als lästig empfindet und weghaben will“, so Pfisterer.

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