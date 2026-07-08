Seit 100 Jahren sind sie die Kärntner Reifenprofis

Das Kärntner Traditionsunternehmen Plankenauer feierte seinen 100. Geburtstag mit einem großen Fest in der St. Veiter Firmenzentrale. Dafür wurden sogar österreichweit die Filialen geschlossen.
Angefangen hat alles mit der Reparatur von Fahrradreifen: Thomas Plankenauer sen. gründete 1926 in Villach seine Firma, 21 Jahre später eröffnete Thomas Plankenauer jun. in St. Veit das erste eigene Geschäft – das Geld dafür holte er sich über den Verkauf seines Motorrads.
Es folgte ein Umzug an den Standort der jetzigen Firmenzentrale und neue Filialen in ganz Kärnten, nach dem Tod von Thomas jun. 1979 übernahm seine Ehefrau Edeltraud Plankenauer das Unternehmen und behauptete sich in der damaligen Männerbranche. Nach zwei weiteren Generationenwechseln führen ihre Enkel Elisabeth Weihs und Thomas Prinz gemeinsam den Betrieb.
Mitarbeiterfest zum 100. Geburtstag
Am 26. Juni, einem Freitag, wurde der 100. Geburtstag mit einem großen Fest in der Firmenzentrale in St. Veit gefeiert – im Mittelpunkt standen die über 400 Mitarbeiter. „Wir haben in ganz Österreich unsere Filialen geschlossen und Shuttles organisiert, damit alle dabei sein können“, erklärt Prinz. „Der Fokus liegt bei uns auf den Mitarbeitern. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, das war schon die letzten 100 Jahre so.“
„Mitarbeiter haben Unternehmen geprägt“
Attraktionen wie Rodeoreiten, Schießbude, Süßigkeitenwagen und mehr sorgten beim „Plankenauer Wiesenmarkt“ für Unterhaltung – musikalisch unterstützt von der Band Meilenstein. 14 lang dienende Mitarbeiter, die seit mehr als 40 Jahren dabei sind, wurden mit einem eigenen „Legenden Award“ ausgezeichnet. „100 Jahre Plankenauer sind vor allem das Ergebnis der Menschen, die unser Unternehmen über Jahrzehnte geprägt, getragen und weiterentwickelt haben. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen“, betonen Weihs und Prinz.
Was ist in der Zukunft geplant? „Wir sind Dienstleister und sind Problemlöser für die Kunden. Zusätzlich wollen wir Qualitätsführer bleiben“, erklärt der Geschäftsführer. Dafür setzt man auf Digitalisierung, investiert aber auch in die Infrastruktur: „Wir haben gerade das modernste Reifenhotel Österreichs in Klagenfurt errichtet“, so Prinz.
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