Seit 100 Jahren sind sie die Kärntner Reifenprofis

Mitarbeiterfest zum 100. Geburtstag

Am 26. Juni, einem Freitag, wurde der 100. Geburtstag mit einem großen Fest in der Firmenzentrale in St. Veit gefeiert – im Mittelpunkt standen die über 400 Mitarbeiter. „Wir haben in ganz Österreich unsere Filialen geschlossen und Shuttles organisiert, damit alle dabei sein können“, erklärt Prinz. „Der Fokus liegt bei uns auf den Mitarbeitern. Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, das war schon die letzten 100 Jahre so.“