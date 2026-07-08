„Wir sollten ihm einen Zehnjahresvertrag geben!“

Die „Krone“ stellt Kärntens Unterhaus-Meister vor! Seeboden spielt kommende Saison in der Kärntner Liga. Großes Vertrauen wurde in Meistertrainer Damir Kukic gelegt. Selbst der zwischenzeitliche Abstieg in die 1. Klasse änderte daran nichts. Und mit Seid Zukic, der von vielen Klubs umworben wird, verfügen die Oberkärntner über einen echten Bomber. Obmann Herbert Brugger will im Mittelfeld landen.
Ein Jahr zum Feiern für Seeboden! 2026 bejubelt der Klub sein 75-jähriges Bestehen, die dazugehörige Sportanlage wird 20 Jahre alt und der Verein feiert erstmals den Aufstieg in die Kärntner Liga. Weil man sich in der Unterliga West durchsetzte, am Ende mit 75 Punkten den Titel einsackte.
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