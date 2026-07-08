Mehr Sicherheit im See: Bojenverleih für Schwimmer

Dabei helfen schon einige einfache Tipps, um sicher im Wasser unterwegs zu sein. Das wichtigste ist auf den Kreislauf zu achten: Nach längeren Sonnenbädern langsam ins Wasser gehen und den Kopf durch eine Kopfbedeckung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die eigenen Kräfte sollten ebenfalls realistisch eingeschätzt werden. Wer nur wenig schwimmt, sollte sich keine Seedurchquerung zumuten.