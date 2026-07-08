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Von Boot gesprungen

Entkräftete Schwimmerin aus Wörthersee gerettet

Kärnten
08.07.2026 11:58
Dramatischer Rettungseinsatz Dienstagnachmittag am Wörthersee
Dramatischer Rettungseinsatz Dienstagnachmittag am Wörthersee(Bild: Wasserrettung Bad Saag)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Eine dramatische Rettungsaktion gab es am Dienstagmittag am Wörthersee: Eine Frau war von einem Elektroboot gesprungen und schaffte es nicht mehr zurück.

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Die junge Frau war gemeinsam mit ihrer Begleitung von Velden aus zu einem Ausflug mit dem Elektroboot auf dem Wörthersee aufgebrochen. Um sich abzukühlen, waren die beiden deutschen Urlauberinnen zirka in der Mitte des Sees von dem Boot aus ins Wasser gegangen.

Auch Begleitung chancenlos
Als sie wieder zurück ins Boot wollten, gelang es den Frauen zunächst nicht. „Die Damen waren zum ersten Mal an einem so großen Gewässer und wohl nicht geübt beim Herausziehen aus dem Wasser“, berichtet Paul Pridnig, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Bad Saag.

Es dauerte eine ganze Weile, bis es endlich der ersten Frau gelang, wieder ins Boot zu gelangen. Sämtliche Versuche, ihre Freundin ebenfalls in Sicherheit zu bringen, scheiterten aber. Nach gut einer Stunde alarmierte die Begleiterin schließlich die Einsatzorganisationen.

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Die Alarmierung erfolgte in letzter Minute: „Das Einsatzboot der Polizei war einige Minuten vor uns am Einsatzort. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnte das Boot am See lokalisiert werden. Ein Polizist hielt vom Boot aus den Kopf der Frau über Wasser“, schildert Pridnig.

Ein Wasserretter sprang mit einer Rettungsboje sofort zu der entkräfteten Frau und sicherte sie zusätzlich. Mit vereinten Kräften gelang es dann den Wasserrettern und der Polizei, die Frau auf das Boot der Wasserrettung zu ziehen. „Wir haben sofort mit Erste Hilfe Maßnahmen begonnen und die Frau mit Sauerstoff versorgt. Sie wurde anschließend dem Roten Kreuz übergeben“, so Pridnig weiter. In Absprache mit den Helfern konnte die junge Frau in häusliche Pflege entlassen werden.

„Die Rettungskette und Zusammenarbeit unter den Organisationen hat perfekt funktioniert“, so der Einsatzleiter. Neben der Polizei und der Wasserrettung Bad Saag waren auch die Feuerwehren Pritschitz und Töschling im Einsatz.

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