Entkräftete Schwimmerin aus Wörthersee gerettet

Ein Wasserretter sprang mit einer Rettungsboje sofort zu der entkräfteten Frau und sicherte sie zusätzlich. Mit vereinten Kräften gelang es dann den Wasserrettern und der Polizei, die Frau auf das Boot der Wasserrettung zu ziehen. „Wir haben sofort mit Erste Hilfe Maßnahmen begonnen und die Frau mit Sauerstoff versorgt. Sie wurde anschließend dem Roten Kreuz übergeben“, so Pridnig weiter. In Absprache mit den Helfern konnte die junge Frau in häusliche Pflege entlassen werden.