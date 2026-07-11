Gemeinden basteln an neuem Konzept für Campus

Krippe und Kindergarten werden neu errichtet

Als Standort für den Bildungscampus soll nach wie vor die private Mittelschule Josefinum in Eberau fungieren. Geprüft wird derzeit, wie weit die bestehende Bausubstanz künftig genutzt werden kann. Fix sei laut Schrammel bereits, dass der Kindergarten und Kinderkrippe sowie die Turnhalle neu errichtet werden sollen. Mitgedacht werden auch mögliche Erweiterungen, falls sich noch andere Gemeinden später dem Projekt anschließen wollen.