Rechnungshof sieht sich in Arbeit bestätigt

Nach dem Bericht in der „Krone“ über die neuerlichen Angriffe der SPÖ auf den Burgenländischen Landesrechnungshof sieht sich die unabhängige Kontrolleinrichtung in ihrer Arbeit bestätigt. Aus Sicht des Landesrechnungshofes habe es in den politischen Reaktionen auf den jüngsten Prüfbericht zur angespannten finanziellen Lage des Landes keine sachlichen Kritikpunkte an den Feststellungen oder deren Richtigkeit gegeben. Das werte man als Bestätigung der professionellen Arbeit.