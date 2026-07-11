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Hingucker-Auftritt!

Kate verzaubert als „Lady in Red“ Wimbledon

Royals
11.07.2026 16:52
Prinzessin Kate machte in Wimbledon wie immer eine tolle Figur!
Prinzessin Kate machte in Wimbledon wie immer eine tolle Figur!(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Da hat aber jemand einen vollen Terminkalender! Erst am Freitagnachmittag sorgte Prinzessin Kate bei ihrem Polo-Comeback für Begeisterung. Schon am Samstag verzauberte sie in Wimbledon als aufregende „Lady in Red“.

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Böse Zungen könnten jetzt behaupten, die Prinzessin von Wales würde mit ihren zahlreichen Strahle-Auftritten Herzogin Meghan die Show stehlen. Tatsächlich reiste die Ehefrau von Prinz Harry mit den Kindern Archie und Lilibet nach längerem Hin und Her doch noch nach Großbritannien.

Voller Terminkalender bei William und Kate
Am Freitag dann die Überraschung: Wie der Palast mitteilte, gab es zum ersten Mal seit vier Jahren in Highgrove House ein Wiedersehen zwischen König Charles und seinen Enkelkindern!

Prinzessin Kate trug Glamour-Locken zum roten Kleid.
Prinzessin Kate trug Glamour-Locken zum roten Kleid.(Bild: AP/Andrew Matthews)
Im roten Wow-Dress mit Schößchen stahl Kate in Wimbledon wieder einmal allen die Show.
Im roten Wow-Dress mit Schößchen stahl Kate in Wimbledon wieder einmal allen die Show.(Bild: AP/Andrew Matthews)

Ein Treffen zwischen Prinz William, Prinzessin Kate und den Sussexes gilt hingegen als unwahrscheinlich. Schon alleine deshalb, weil der Terminkalender von Kate und William derzeit gut gefüllt ist. So wie am Samstag, wo die 44-Jährige in Wimbledon wieder beweist, dass sie ihre royalen Pflichten mit viel Begeisterung und Stilgefühl meistert.

Kate DER Blickfang in Wimbledon
Im roten Kleid mit Schößchen machte die Dreifach-Mama am Center Court, wo später das Damenfinale zwischen Linda Noskova and Karolina Muchova stattfinden wird, einfach eine fantastische Figur. 

Prinzessin Kate tratschte mit Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani ...
Prinzessin Kate tratschte mit Gabriela Dabrowski and Luisa Stefani ...(Bild: AP/Andrew Matthews)
... und nahm sich Zeit für junge Talente wie Thea Stach.
... und nahm sich Zeit für junge Talente wie Thea Stach.(Bild: AP/Andrew Matthews)
Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club teilt Kate mit den Besuchern in ...
Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club teilt Kate mit den Besuchern in Wimbledon die Leidenschaft für Tennis.(Bild: AP/Andrew Matthews)

Zu dem Dress in Hingucker-Farbe kombinierte Kate nudefarbige Pumps sowie eine hellbraune Clutch. Ihre lange Mähne hatte Kate zur Hälfte zurückgesteckt, der Rest fiel ihr in großen Glamour-Locken über den Rücken.

Doppelter Wimbledon-Auftritt am Wochenende
Und wie immer nahm sich Kate vor dem Tennis-Match auch Zeit für junge Talente und plauderte zudem mit den Damen-Doppel-Finalistinnen Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani, bevor sie sich auf den Weg in die Royal Box am Center Court machte.

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Royal-Fans dürfen sich übrigens auch am Sonntag auf einen Auftritt von Kate in Wimbledon freuen. Denn als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club übergibt die Prinzessin von Wales traditionell an den Sieger des Turniers die Trophäe.

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