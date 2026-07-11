Kate verzaubert als „Lady in Red“ Wimbledon

Ein Treffen zwischen Prinz William, Prinzessin Kate und den Sussexes gilt hingegen als unwahrscheinlich. Schon alleine deshalb, weil der Terminkalender von Kate und William derzeit gut gefüllt ist. So wie am Samstag, wo die 44-Jährige in Wimbledon wieder beweist, dass sie ihre royalen Pflichten mit viel Begeisterung und Stilgefühl meistert.