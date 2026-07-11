Test-Blamage! Schalke verliert gegen Viertligisten

Autsch! Im ersten Testspiel als Bundesliga-Aufsteiger hat sich der deutsche Traditionsklub Schalke 04 mit ihrem österreichischen Cheftrainer Miron Muslic ein blaues Auge geholt. Beim Regionalligaklub Gütersloh setzte es eine blamable Niederlage.
Vor 4259 Besucher kassierten die Königsblauen am Samstag eine 1:2-Pleite beim West-Regionalligisten FC Gütersloh.
Viele Stammspieler in Startelf
Und das, obwohl aufseiten der Schalker viele Stammspieler (u.a. Starkeeper Lorius Karius, Ron Schallenberg oder Kapitän Kenan Karaman) der vergangenen Saison direkt in der Startelf standen.
Schalke-Goalie parierte Elfmeter
Die Treffer für Gütersloh erzielten Julius Langfeld (50.) und Paolo Maiella (76.), Adil Aouchiche (90.+4) traf in der Nachspielzeit für die Königsblauen. Die Niederlage hätte nach dem verschossenen Elfmeter von Phil Beckhoff (90.+5), den S04-Torhüter Kevin Müller parierte, sogar noch höher ausfallen können. Zur Pause tauschten die Schalker einmal komplett durch.
Innenverteidiger verletzt
Richtig bitter für den Bundesliga-Aufsteiger: Innenverteidiger Hasan Kuruçay (28) verletzte sich in der ersten Hälfte am linken inneren Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.