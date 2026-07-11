Test-Blamage! Schalke verliert gegen Viertligisten

Schalke-Goalie parierte Elfmeter

Die Treffer für Gütersloh erzielten Julius Langfeld (50.) und Paolo Maiella (76.), Adil Aouchiche (90.+4) traf in der Nachspielzeit für die Königsblauen. Die Niederlage hätte nach dem verschossenen Elfmeter von Phil Beckhoff (90.+5), den S04-Torhüter Kevin Müller parierte, sogar noch höher ausfallen können. Zur Pause tauschten die Schalker einmal komplett durch.