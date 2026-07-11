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Dämpfer für Muslic

Test-Blamage! Schalke verliert gegen Viertligisten

Deutsche Bundesliga
11.07.2026 16:38
Der österreichische Cheftrainer Miron Muslic kassierte mit Schalke 04 im Rahmen der ...
Der österreichische Cheftrainer Miron Muslic kassierte mit Schalke 04 im Rahmen der Saisonvorbereitung eimnen herben Dämpfer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Autsch! Im ersten Testspiel als Bundesliga-Aufsteiger hat sich der deutsche Traditionsklub Schalke 04 mit ihrem österreichischen Cheftrainer Miron Muslic ein blaues Auge geholt. Beim Regionalligaklub Gütersloh setzte es eine blamable Niederlage. 

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Vor 4259 Besucher kassierten die Königsblauen am Samstag eine 1:2-Pleite beim West-Regionalligisten FC Gütersloh.

Viele Stammspieler in Startelf
Und das, obwohl aufseiten der Schalker viele Stammspieler (u.a. Starkeeper Lorius Karius, Ron Schallenberg oder Kapitän Kenan Karaman) der vergangenen Saison direkt in der Startelf standen. 

Schalke-Goalie parierte Elfmeter
Die Treffer für Gütersloh erzielten Julius Langfeld (50.) und Paolo Maiella (76.), Adil Aouchiche (90.+4) traf in der Nachspielzeit für die Königsblauen. Die Niederlage hätte nach dem verschossenen Elfmeter von Phil Beckhoff (90.+5), den S04-Torhüter Kevin Müller parierte, sogar noch höher ausfallen können. Zur Pause tauschten die Schalker einmal komplett durch.

Innenverteidiger verletzt
Richtig bitter für den Bundesliga-Aufsteiger: Innenverteidiger Hasan Kuruçay (28) verletzte sich in der ersten Hälfte am linken inneren Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.

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