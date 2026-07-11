Feuerwehrmann rollt Schläuche für guten Zweck

Die Idee für den Rekordversuch kam ihm im Vorjahr: „Eine Verletzung hat mich gezwungen, mein Training umzustellen“, schildert der Großhöfleiner. Er habe sich verstärkt auf Kraft-, Rumpf- und Stabilisationsübungen konzentriert. „Und in dieser Zeit entstand die Idee, Schläuche auf einem Wackelboard zu rollen“, so Trimmel. Was zunächst als Übung im Training begann, entwickelte sich schnell zu einer spannenden Herausforderung für Gleichgewicht und Koordination.