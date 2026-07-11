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Bei Mega-Event: Neue Rolle für Tennis-Star Thiem!

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.07.2026 16:30
Dominic Thiem ist seit jeher ein großer Fußballfan.
Dominic Thiem ist seit jeher ein großer Fußballfan.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Am Sonntag verbleibt nur mehr ein Monat bis zum großen Fußballhighlight des Jahres auf österreichischem Boden: der UEFA Super Cup. Beim Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Gewinner der Europa League treffen viele Fußballstars aufeinander. Mittendrin: Tennis-Größe Dominic Thiem. 

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Der UEFA Super Cup wirft seine Schatten voraus. Am 12. August, also am Sonntag in einem Monat, bietet Salzburg die Bühne für die Fußballstars rund um den Franzosen Ousmane Dembélé. Im EM-Stadion von 2008 treffen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa aufeinander. 

PSG-Star Ousmane Dembélé gewann 2025/26 zum zweiten Mal in Folge die Champions League.
PSG-Star Ousmane Dembélé gewann 2025/26 zum zweiten Mal in Folge die Champions League.(Bild: AP/Armin Durgut)

Nicht nur auf dem Rasen versammeln sich dann mehrere prominente Gesichter. Man denke neben Dembélé etwa an seine Teamkollegen Khvicha Kvaratskhelia (Georgien) und die Portugiesen João Neves und Vitinha sowie Villas Emiliano Martínez, Weltmeistertorhüter von Argentinien 2022. Auch auf der Tribüne dürfte es äußerst prominent werden. Die „Krone“ berichtete bereits über einen möglichen Besuch von Prinz William, seines Zeichens riesengroßer Fan des englischen Fußballklubs. 

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„Freue mich“
Seit Samstag ist auch offiziell bekannt, wer beim Event die Rolle des Botschafters einnimmt: Dominic Thiem. Der Gewinner der US Open 2020 veröffentlichte diese Neuigkeit auf seinem Instagram-Kanal. „Fußball war für mich immer ein wichtiger Teil meines Lebens, ob selbst am Ball, im Stadion oder als Fan“, erklärte die Tennis-Größe. „Umso mehr freue ich mich, den UEFA Super Cup 2026 als offizieller Botschafter für Österreich begleiten zu dürfen.“

Thiem wird auch beim großen Fan-Festival am 11. und 12. August eine Rolle spielen. Am Residenzplatz findet dort ein buntes Rahmenprogramm für die Anhänger beider Teams, aber auch für alle neutralen Fans statt. 

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