Bei Mega-Event: Neue Rolle für Tennis-Star Thiem!

„Freue mich“

Seit Samstag ist auch offiziell bekannt, wer beim Event die Rolle des Botschafters einnimmt: Dominic Thiem. Der Gewinner der US Open 2020 veröffentlichte diese Neuigkeit auf seinem Instagram-Kanal. „Fußball war für mich immer ein wichtiger Teil meines Lebens, ob selbst am Ball, im Stadion oder als Fan“, erklärte die Tennis-Größe. „Umso mehr freue ich mich, den UEFA Super Cup 2026 als offizieller Botschafter für Österreich begleiten zu dürfen.“