(An-)Spannung vor dem Bezirksparteitag der FPÖ

Hofer nur mehr auf Ersatzbank

Auch Petschnig konnte bisher auf die Rückendeckung der Bundespartei zählen. Angesichts der Dissonanz zwischen FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl und Norbert Hofer war Petschnig der Garant, dass Hofer nicht Parteichef im Burgenland wird. Hofer sitzt zwar noch im Landtag, fokussiert sich mittlerweile aber vor allem auf seine Privatgeschäfte. Ohne diese „Gefahr“ scheint Petschnigs Spitzenposition nicht mehr unantastbar.