Millionen Urlauber reisen jetzt in die Brandgefahr

Mindestens zwölf Menschen sind bei einem verheerenden Waldbrand in der spanischen Provinz Almería ums Leben gekommen, 23 weitere werden noch vermisst. Unter den Opfern befinden sich überwiegend ausländische Staatsangehörige, darunter vermutlich auch mehrere Briten. Viele lebten in der beliebten Küstenregion oder machten dort Urlaub. Nach bisherigen Ermittlungen könnte eine herabgestürzte Stromleitung das Feuer ausgelöst haben. Offiziell bestätigt ist die Ursache aber noch nicht.