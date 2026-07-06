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50,000 euros demanded

Door of Highway Restroom Rips Off Viennese Woman’s Finger

Nachrichten
06.07.2026 05:00
The accident, in which Melitta B.’s finger was crushed, occurred at the Gönitz parking lot near ...
The accident, in which Melitta B.’s finger was crushed, occurred at the Gönitz parking lot near Wolfsberg.(Bild: Krone-Collage/Handler Wolfgang, Gerhard Bartel)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

An urgent need to use the restroom on the A2 turned into a painful and bloody ordeal for a family doctor from Meidling. The Viennese woman is now seeking 50,000 euros in compensation for pain and suffering after her finger was severed. Here’s what Asfinag, the operator of the highway restroom, has to say about it. 

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After a conference in Italy, Melitta B. was driving back to Vienna with a colleague on the A2 highway. Shortly before Wolfsberg in Carinthia, the family doctor felt an urgent need to use the restroom. The women stopped at the Gönitz rest area, where the Viennese woman went into the restroom. With serious consequences for her. 

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