ÖVP warnt vor islamistischer Muslimbruderschaft

Der kürzlich veröffentlichte deutsche Verfassungsschutzbericht für 2025 lässt bei ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger die Alarmglocken schrillen. Er bestätigt aus seiner Sicht das, was zuvor auch schon im österreichischen Pendant herauszulesen war: Islamistische Tendenzen, die dazu geneigt sind, die Demokratie zu unterwandern, sind im Vormarsch. Besonders die sunnitische Muslimbruderschaft (MB) bereitet den Verfassungsschützern Sorgen. Ihr Ziel sei „die Errichtung eines politischen und gesellschaftlichen Systems auf der Grundlage von Koran und Sunna“, heißt es im deutschen Bericht.