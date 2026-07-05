Bei Ferialjobs sollte man jetzt schnell zuschlagen

Hier verdient man am meisten

Kein Wunder – den Ferialjob am Steg zu absolvieren, ist eine verlockende Aussicht. Die Stelle ist mit über 2000 Euro brutto noch dazu gut bezahlt. Wer noch mehr will, muss entweder einen Spendensammler-Job annehmen oder: „Produktion, Bau und Chemie sind meist sehr gut bezahlt – dort sind die Kollektivverträge höher als anderswo“, so Joos. Auch in anderen Jobs – etwa in der Sicherheitsbranche – kann man mit „Schichtln“ gutes Geld machen. Denn anders als Praktikanten und Volontäre haben Ferialmitarbeitende Anspruch auf kollektivvertragliche Bezahlung, Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.