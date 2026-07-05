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Bei Ferialjobs sollte man jetzt schnell zuschlagen

Oberösterreich
05.07.2026 09:00
Wer in einem Ferialjob arbeitet, hat Anspruch auf kollektivvertragliche Bezahlung Urlaub und ...
Wer in einem Ferialjob arbeitet, hat Anspruch auf kollektivvertragliche Bezahlung Urlaub und Krankenstand.(Bild: Engel Austria GmbH)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Zu spät für eine Sommerarbeit? Ganz im Gegenteil: Es gibt nach wie vor einige offene Stellen. Zu lange sollte man aber nicht warten – die Angebote werden laufend weniger. Bei welchen Ferialjobs und in welchen Branchen das meiste Geld herausschaut, weiß die „Krone“.

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Egal, ob als Zusatzverdienst oder verpflichtendes Praktikum – tausende oö. Schüler und Studenten arbeiten jedes Jahr in den Sommerferien. Kurzentschlossene haben auch jetzt, eine Woche vor Ferienbeginn, noch die Chance, eine Beschäftigung zu ergattern. Allerdings gilt: nicht zu lange abwarten! Während am vergangenen Donnerstag auf der AMS-Plattform „alle jobs“ noch 495 Ferialjobs in einem 100-Kilometer-Umkreis von Linz zu finden waren, gab es am Samstag nur mehr 274.

Zusteller sehr gefragt
„In den vergangenen drei Jahren hatten wir sehr viele Ferienjobs in der Zustellung ausgeschrieben, gar nicht so viele in der Gastronomie“, so Andrea Joos vom AMS Oberösterreich. Auf der Plattform finden sich aber nur Jobs von Kunden des Arbeitsmarktservice.

Viele Stellen im Tourismus 
Auch auf der Homepage des Jugendservice OÖ gibt es noch Stellenangebote – aber nicht mehr allzu viele: Am Samstag waren dort noch 79 Stellenanzeigen online, 51 davon im Bereich Tourismus – darunter auch einer bei Wassersport Koller in Nussdorf am Attersee. „Unsere Ferialjobs sind immer sehr schnell vergeben. Auch heuer hatten wir schon Zusagen, doch zwei Stellen wurden spontan wieder frei“, so Julia Koller. Kopfzerbrechen bereitet das der Nussdorferin nicht. „Die letzte Stelle wird sicher bald gefüllt sein“, lacht sie.

Hier verdient man am meisten
Kein Wunder – den Ferialjob am Steg zu absolvieren, ist eine verlockende Aussicht. Die Stelle ist mit über 2000 Euro brutto noch dazu gut bezahlt. Wer noch mehr will, muss entweder einen Spendensammler-Job annehmen oder: „Produktion, Bau und Chemie sind meist sehr gut bezahlt – dort sind die Kollektivverträge höher als anderswo“, so Joos. Auch in anderen Jobs – etwa in der Sicherheitsbranche – kann man mit „Schichtln“ gutes Geld machen. Denn anders als Praktikanten und Volontäre haben Ferialmitarbeitende Anspruch auf kollektivvertragliche Bezahlung, Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

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